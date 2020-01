Problematické radary ve Varnsdorfu končí. Exstarosta je ve vazbě, policie kvůli nim stíhá pět lidí

S bývalým starostou Horáčkem se Schubert zná podle svých slov už dvacet let. „Poznali jsme se v bance a na městě jsme řešili otázku veřejného osvětlení. Firma – to jsem nevěděl, že je vlastněna panem Schubertem – vyhrála zakázku ohledně veřejného osvětlení,“ upřesňoval exstarosta Horáček.

Smlouvu označilo za nezákonnou i ministerstvo vnitra nebo antimonopolní úřad, který dal Varnsdorfu několik pokut . Horáček spolu s ředitelem najaté firmy kontrakt i přesto hájili a nehnulo s nimi ani stanovisko soudu. „Myslím, že to v pořádku je. S rozhodnutím se neztotožňujeme. Je to jedinečné rozhodnutí, nemá s Varnsdorfem nic společného,“ komentuje stanovení nájemného a verdikt NSS ředitel WST Miloš Schubert.

„Přestože v předchozím období lobboval za radary vw stavu, jak byly, a za podmínek, které byly ve smlouvě mezi městem a firmou Water Solar Technology, v současné době samozřejmě přehodnocuje situaci a přiklání se k novým variantám. K novému řešení, které nás čeká,“ přidává se nová místostarostka Křížová.

Během stejného jednání na svou funkci sám rezignoval také místostarosta Josef Hambálek (za ANO), který je v souvislosti s radary rovněž stíhaný, ale na svobodě. „Mrzí mě, že se nectí presumpce neviny, ale někteří zastupitelé prostě kvůli této patové situaci, který ve městě byla, zvolili tento způsob,“ komentuje Hambálek.

Zastupitelé za ANO volili pokynům navzdory, jsou pro hnutí velkým zklamáním

Přestože nový starosta zastupuje, stejně jako jeho předchůdce, hnutí ANO, ztratilo hnutí na radnici svou donedávna absolutní moc. Do začátku ledna byli z ANO i dva místostarostové a většina městské rady. Nyní jsou oba místostarostové z opozice a v radě zůstal za hnutí jen jeden jediný zastupitel.

Místní organizace ANO bývalého starostu stále hájí. Na jejím webu je k nalezení obhajoba podezřelé smlouvy z loňského roku. „Podle informací, které mám k dispozici, město na radarech žádnou škodu neutrpělo. Mám na mysli finanční škodu. Pokud mám informace, tak bilance nákladů a výnosů je plusová,“ říká zastupitel František Hricz (za ANO).

Zastupitelé ANO byli domluveni, že do vedení města opět prosadí své zástupce, jenže opozice prosadila tajné hlasování. V jeho rámci potom někteří zastupitelé za ANO odvážili volit místostarosty a radní jinak, než požadovalo jejich vedení. Tajnou volbu kvituje například zastupitel Šimek.

„Nabyl jsem společně s kolegyněmi dojmu, že bude lepší všechny volby o novém vedení hlasovat tajnou volbou. Cítil jsem, že na některé kolegy zastupitele byl vyvinut tlak, a chtěl jsem, aby hlasovali úplně svobodně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ zdůvodňuje. O volnosti a svobodě rozhodování mluví také Křížová.

Místní organizace hnutí ANO vyjádřilo nad hlasováním politování. „Je zřejmé, že ačkoliv byl zastupitelským klubem ANO dohodnut společný postup, dva nezávislí zastupitelé zvolení ve volbách za ANO hlasovali přesně opačně, než slíbili v předcházejících jednáních, která probíhala hned po Novém roce. Oni dva jsou pro místní organizaci ANO velkým zklamáním,“ objevilo se na webu organizace.

Bývalý starosta mezitím v hnutí ANO skončil. Vyloučení trestně stíhaného Horáčka oznámil médiím přímo předseda hnutí Andrej Babiš, shodou okolností rovněž trestně stíhaný. „Předsednictvo hnutí jednomyslně rozhodlo o vyloučení starosty Horáčka. Vedly nás k tomu dostupné informace a samotný fakt, že byl vzat do vazby,“ zdůvodnil Horáčkův konec v ANO.

Pokračování měření je velkou neznámou

O problematických radarech jednala nová městská rada zatím naposledy minulý čtvrtek, sešla se ve starostově kanceláři. Radní zprostili mlčenlivosti advokátku pracující pro město, aby mohla vypovídat na policii, a rozhodli také o forenzním auditu, který prověří některé činnosti bývalého vedení města. Radary budou naposledy měřit 31. ledna, od 1. února přestanou fungovat. Kdy se objeví nové, to zatím není jasné.

„Čekáme teď, co soudy vyřeší, jak to bude řešit policie. Teď je to všechno velká neznámá,“ míní nově zvolený radní Varnsdorfu Martin Musílek (za Náš Varnsdorf). Podle starosty Sollocha chce město měřit rychlost dále, protože prioritou je bezpečnost občanů. Podle Šimka je v plánu vytvoření pracovní komise a start od nuly. Poté proběhne výběrové řízení na nového dodavatele, dodává Křížová.

Radary ve Varnsdorfu za dobu svého fungování zaznamenaly přes 130 tisíc přestupků, nejnižší pokuta činila tisíc korun. Město tak teoreticky inkasovalo minimálně 130 milionů korun, z toho přes 40 milionů by pak poslalo firmě Water Solar Technology. Desítky tisíc pokut ale řidiči zatím nezaplatili.

Jelikož policie věc vyšetřuje jako korupci, předpokládá, že miliony mohly jít do kapes obviněných osob. Vyšetřování celé kauzy by chtěla uzavřít do konce letošního roku, dříve to prý kvůli složitosti případu určitě nebude.