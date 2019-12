Stačilo sedm měsíců. Nový Doubský most ve Varech vyrostl v rekordním čase

Karlovarský Doubský most ze šedesátých let se měl původně jenom opravovat. Po zahájení rekonstrukce se ale zjistilo, že jsou jeho přepínací lana tak zkorodovaná a přemostění v tak špatném stavu, že je třeba ho zbourat.

Nový most je dlouhý 89,4 metru a firma Eurovia ho začala stavět v březnu. Práce se podařilo dokončit během jedné stavební sezony i proto, že Ředitelství silnic a dálnic šlo cestou zadání projektu i stavby zároveň; most totiž leží na hlavní silnici a uzavření způsobilo Varům výrazné dopravní komplikace.

„Nový most je proveden na ocelových nosnících, je pilotově založen, a i díky tomu je možné ho postavit v relativně krátkém čase,“ dodává ředitel karlovarského závodu Eurovie Michal Sakař.

„Skvělá zpráva,“ říká primátorka

Počínaje 5. prosincem slouží k dopravě a uleví hlavně řidičům z Karlovarska a Sokolovska, kteří míří na Plzeň. „Jsem hrozně ráda, že se to podařilo, protože jsme s tím měli velké problémy a omezení obyvatel i tranzitu bylo náročné. To, že se to povedlo v rekordním čase, je pro Karlovy Vary skvělá zpráva,“ řekla novinářům primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Objízdná trasa vedla přes Dvorský most, i ten je ale v havarijním stavu a je potřeba ho co nejrychleji opravit. „Dvorský most bychom rádi začali opravovat během dvou let,“ doplňuje primátorka. „Vypadá to na to, že půjde o demolici a stavbu zcela nového mostu.“

Doubský most je nyní v předčasném užívání a na dodavateli je ještě dokončení dokumentace pro předání hotové stavby. Zkolaudovaný by měl být na jaře příštího roku.