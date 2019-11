Jedna oprava nestačí. Pattonův most v Plzni čeká dvoudenní omezení, řidičům zbude jeden pruh ze tří

video Studio 6: Pattonův most se musí znovu opravit

Podle stavbyvedoucího Tomáše Vodičky se propadla vozovka nad kanalizací na lochotínském předmostí. „Došlo k tomu vlivem špatného zhutnění při zásypu kanalizace,“ upřesnil. Zároveň se zvlnil asfalt na jednom místě přímo na mostě přes Mži. „Nevíme, proč došlo ke zvlnění,“ připustil stavbyvedoucí.

Práce budou probíhat ve dvou fázích a zároveň ve dvou dnech. Do jednoho pruhu svedla stavební firma dopravu ve směru do centra po odeznění špičky ve čtvrtek dopoledne. Následovat bude nejprve úprava podloží, druhým krokem má být výměna asfaltu. Omezení by podle Tomáše Vodičky mělo skončit v pátek večer.

Oprava mostu Generála Pattona skončila po roce a půl loni v listopadu, vozovka byla ve směru do centra rozšířena na tři jízdní pruhy. „Finanční náklady za Ředitelství silnic a dálnic jsou 141 milionů a na město Plzeň připadalo 35 milionů,“ uvedl Pavel Rybár z Ředitelství silnic a dálnic.