Řešíme věci dřív považované za neřešitelné, tvrdí Hřib. Nebudete na to mít, oponuje Portlík

„Já jsem kvitoval, že ta varianta je podzemní v rámci vnitřního okruhu, ale to zároveň bude nést vysoké nároky na rozpočet. Vysoké kapitálové výdaje, na které Praha dnes nemá a při tom způsobu hospodaření, který se zatím ukazuje jako trend, ani mít nebude,“ kritizoval Portlík.

Podle primátora se hospodaření hlavního města zaměřuje na priority, jako je příprava výstavby metra D nebo právě městský okruh. „Samozřejmě jsme si vědomi toho, že na investice jsou potřeba peníze a připravujeme se na to. Mezitím investujeme do těch projektů, které jsou připravené. My jsme připravili rozpočet, který měl největší podíl investic, který tady historicky byl,“ dodal Hřib.

Výrazným posunem je podle jeho názoru aktualizovaný plán městského okruhu: nová varianta už prý není dálnicí skrze město, ale skutečným městským okruhem. Navíc tím, že se velká část zahloubí pod zem do tunelu, bude i lépe projednatelná: „Postavit silnici není ten základní problém. Ten problém je povolit silnici, a to právě lze výrazně zjednodušit tak, že se ta silnice dá pod zem,“ uvedl pražský primátor. Do konce tohoto volebního období by tak koalice mohla mít v ruce nepravomocné územní povolení.