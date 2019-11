Už teď máme málo vody. Obce z Liberecka předaly Brabcovi petice kvůli dolu Turów

„Hlavně ve Václavicích jsou už teď lidé, kteří nemají pitnou vodu ani v minimu, natož v dostatku. Mělo by v tom stanovisku z našeho pohledu zaznít, že neexistuje žádný krizový plán, jak se budou lidi zásobovat vodou třeba za pět let, kdy se těžba k nám přiblíží,“ vysvětluje Milan Starec z Uhelné. Zásobování pitnou vodou je podle něj potřeba urgentně vyřešit.

Podle Brabcových slov nabídla polská strana alternativní vedení vody z Bogatyně. Ministr slíbil zástupcům obcí, že je bude informovat, jak se záležitost dále vyvíjí, a uznal, že zásobování vodou je nutné řešit. „Krizový management ve chvíli, kdy bychom zásobovali tisíce lidí z cisteren, je těžko představitelný. Ono by to šlo, platila by to polská strana, ale bylo by to velmi obtížné,“ popisuje Brabec.

O možném zásobování vodou z polské nádrže Witka dříve hovořil i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Šlo by o výrazně levnější variantu než budování přivaděče přes Jizerské hory, které by podle odhadů přišlo až na dvě miliardy korun. Podle zástupců obcí ale na tuto variantu není nic připraveno. „Tam není žádný vodovod, takže není na co se napojit,“ podotýká Starec.