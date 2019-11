Vánoční strom na Staroměstském náměstí bude ze Semil. Jako jediný ze 42 tipů splnil všechny podmínky

„Je to krásný smrk, který rostl do výšky v zahradě bez omezení, takže má krásné větve a je rovnoměrný,“ charakterizoval strom, který bude dominantou letošního adventu na Staroměstském náměstí, Petr Hozák ze společnosti Taiko, která vánoční trhy na náměstí provozuje.

Majitelka podle něj strom již na zahradě nechtěla. „Obává se jeho výšky v případě silného větru, protože kolem něj je zástavba domů,“ vysvětlil. Proto se rozhodla nechat ho pokácet a věnovat návštěvníkům trhů v Praze.

Kácení měsíc před Štědrým dnem

Do soutěže Hledá se strom lidé letos poslali nejvíc tipů za devět let, celkem 42. Jen vítěz ale splnil všechny podmínky. „Nejvíc stromů bylo z Prahy a okolí. Většina měla bohužel pod dvacet metrů a to je na Staroměstské náměstí nedostatečná výška,“ upozornil Honzák.

Loni měla Praha 22 metrů vysoký strom z obce Rynoltice – ta je rovněž v Libereckém kraji. Letošní vánoční smrk bude pokácený v neděli 24. listopadu. Poprvé pak rozzáří Staroměstské náměstí v sobotu 30. listopadu.