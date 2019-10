Firma, která do Doks navezla odpad, žádala o povolení na recyklační linku. Zatím ho však nedostala

Jednatel firmy Globodera Group Robert Topiarz řekl již o víkendu Deníku, že odpad, který do Doks navezly kamiony z Itálie, je „bezpečný recyklovatelný odpad“. Podle radnice společnost skutečně požádala o povolení zprovoznit recyklační linku, která v areálu je.

„K vydání povolení dostali několik podmínek, vůbec nás nenapadlo, že začnou něco nelegálního dělat před samotným vydáním povolení,“ uvedla starostka Eva Burešová. Na kamiony mířící do areálu upozornili lidé z okolí. „Podle dokladů směřoval odpad do Ostravy, skončil ale v Doksech,“ doplnil mluvčí celní správy v Libereckém kraji Martin Stočes.

K recyklaci sotva, tvrdí úřady

Úřady přitom zpochybnily, že by navezený odpad byl určený k recyklaci. Mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát řekl již dříve, že „byly dovezeny znečištěné nevyužitelné směsi“. Danuše Hráská z České inspekce životního prostředí upřesnila, že jsou v odpadu příměsi jako kovy, skelná vata nebo lepenka.

„Přivezla to společnost, která podniká v Ostravě – Bohumíně a dovezly to polské kamiony. V současné době probíhá kontrola u této společnosti. Požadujeme předložit doklady, protože pochybujeme, že to byla povolená přeprava odpadu,“ uvedla Hrýská. Pokud by se potvrdilo, že firma porušila zákony, hrozí jí pokuta až 50 milionů korun. Podle inspektorky může být pokuta jednak za složení dovezeného odpadu, ale i za to, že recyklační linka zatím není zkolaudována.