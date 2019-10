Nechtěné květináče mizí. Poslední betonové truhlíky si lidé z Prahy 5 odvezou do konce roku

„Momentálně zbývá odvézt přibližně šedesát až sedmdesát betonových květináčů, které jsou rozmístěné po městské části,“ uvedla mluvčí Prahy 5 Jitka Drmolová. Radnice se rozhodla, že stromy ze zbývajících truhlíků přesadí. Pokud se poté podaří zajistit jejich další růst, rozmístí je po parcích městské části.

„Očekáváme, že si noví majitelé odvezou zbylé truhlíky ještě do konce roku. Jsme s nimi pořád v kontaktu. Řeší, jak květináče odvézt,“ dodala Drmolová.

Stromy by měly být z truhlíků přesazené do konce října. Během léta to nebylo možné kvůli vysokým teplotám a suchu. „Správný postup by měl být takový, že se strom vloží do pytloviny nebo síťoviny, která se rozloží. Je to z toho důvodu, aby kořeny nevyschly. Pokud by vyschly, tak nemají schopnost čerpat živiny ze země,“ řekla mluvčí Českého zahrádkářského svazu Marta Pawlicová s tím, že podzim je nejlepší čas na přesazení, protože strom není aktivní.

Úřad se snažil truhlíky prodat, nikdo neměl zájem

Praha 5 pořídila 245 betonových truhlíků za zhruba 18 milionů korun za éry starosty Milana Jančíka z ODS. Větší část nákladů pokryla evropská dotace z projektu Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic. V ulicích se začaly květináče objevovat v létě 2012. Zanedlouho si na ně začali stěžovat obyvatelé. Podle nich květináče překážely na chodnících a omezovaly průchod. Někteří kritizovali i jejich nevzhlednost.

Památkáři dokonce v roce 2013 udělili Praze 5 pokutu, protože radnice bez povolení umístila některé truhlíky i na památkově chráněná území.