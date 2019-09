Ani ne před rokem v Plzni otevřeli opravený most generála Pattona. Už je zvlněný

Most opravovala stavební firma Colas, investici zadalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Příčina je v některé ze spodních asfaltových vrstev, protože souvrství je z několika vrstev, zhruba ze čtyř,“ poznamenal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zkušební laboratoř teď bude muset zjistit, kde problém vězí. „Pravděpodobně se budeme ubírat nedestruktivními metodami, protože na mostě jsou zkoušky odběrů vzorků složitější,“ sdělil stavbyvedoucí Colasu Tomáš Vodička.

Most generála Pattona spojuje centrum města a největší plzeňské sídliště, denně tudy projede téměř šedesát tisíc aut. Povrch mostu by se měl opravit ještě před zimou, trvat by to mělo jen několik dní. Dosud to nešlo kvůli opravě sousedního Rooseveltova mostu.