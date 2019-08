Krejčířova vila v Černošicích hoří. Na místě zasahují hasiči

Video of POŽÁR KREJČÍŘOVY VILY V ČERNOŠICÍCH

Kolem deváté ráno se na místě sejdou vyšetřovatelé, aby začali zjišťovat příčinu požáru. Vstup do neobývaného objektu stále není možný. Zatím nejsou informace, že by byl při požáru někdo zraněn. Zásah hasičů bude pokračovat ještě několik hodin, podle velitele zásahu minimálně do poledne, dodala Kereková.

V někdejší Krejčířově rezidenci v Černošicích si podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i pověstné akvárium, v němž choval žraloka.

Kdysi luxusní vila řadu let chátrá, případný kupec by podle odhadů musel vynaložit miliony korun na renovaci neudržovaného domu. Žádný zájemce se zatím ani při opakovaných dražbách nenašel.