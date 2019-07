Na sloup na děčínském nádraží vylezl muž, hrozil sebevraždou. Na sedm hodin zastavil vlaky

Podle Českých drah vylezla kolem čtvrté ráno na sloup na děčínském nádraží „osoba se sebevražednými sklony“. Na nádraží dorazili policisté, kteří s mužem vyjednávali, až kolem jedenácté dopoledne se jej podařilo sundat. Policisté se ke sloupu přiblížili na vysokozdvižné plošině. Muž nejprve utekl na jiný stožár, ale nakonec dobrovolně přestoupil na plošinu s policejním vyjednavačem.

„Nyní je převážen k dalším opatřením na místní obvodní oddělení,“ řekla kolem jedenácté policejní mluvčí Petra Trypesová.

Už měli být v Berlíně, stále čekali před Děčínem

Provoz ve významném železničním uzlu se zatím na sedm hodin téměř zastavil. Přes hlavní nádraží nemohou jezdit elektrické vlaky, dieselové vlaky jen s velkými omezeními. Poté, co se podařilo muže ze sloupu sundat, museli ještě železničáři zkontrolovat, zda je trakční vedení v pořádku. Zdola bylo patrné, že muž s vybavením lomcoval, zkoušel šroubovat.

Některé regionální spoje ukončily České dráhy v Povrlech či Dolním Žlebu, další se podařilo dostat do Děčína velmi komplikovaně, ráno například cestující jeli z Ústí nad Labem do sousedního města dvě hodiny, obvykle cesta trvá rychlíkem čtvrt hodiny, osobním vlakem necelou půlhodinu. Nejhůře ale situaci odnesli cestující, kteří chtěli cestovat z Prahy do Berlína.

První ranní vlak, který měl z Děčína odjet v osm ráno, se nejprve na dvě hodiny zastavil v Ústí nad Labem, potom na další hodinu a půl ještě v Dolních Povrlech. Stál tam i v době, kdy již dávno měl být v Berlíně. Spoj do Hamburku, který měl jet dvě hodiny po něm, uvázl déle než na hodinu v Ústí nad Labem. Zpoždění tři a čtvrt hodiny nabral i ranní vlak z Lipska do Prahy.