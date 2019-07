V bavorském příhraničí se pohybují stovky migrantů, místní je tolerují

V bavorském příhraničí se podle tamních úřadů pohybují stovky migrantů a jejich počet roste. Snaží se tam získat povolení k pobytu. Podle místních je většina Němců toleruje: „Důležité je, že se tu nezvyšuje kriminalita,“ dodává starosta města Waldsassen Bernd Sommer.

Většina migrantů ale do Bavorska nepřišla přes policisty kontrolovanou česko-bavorskou hranici. Jedním z nich je i Mohamed Hussejn Ahmad z Etiopie. „Přešel jsem z Etiopie do Súdánu pěšky. A do Egypta jsem cestoval patnáct dní po vodě.“ V Německu chce podle svých slov zůstat. Jako jeho nový známý – bývalý policista z Afghánistánu Ghani Islam.

Podle starosty Sommera se migranti snaží v příhraničí začít pracovat, Ghani tam dokonce našel novou partnerku. Oba si váží toho, že můžou začít nový život. Porušovat pravidla, nebo dokonce přecházet hranici do Česka, proto prý on ani jeho známí nechtějí.