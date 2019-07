Posílené hlídky dohlédnou na zakáz vstupu do Velké Ameriky. Lidé často riskují jen kvůli selfie

Velká Amerika na Berounsku představuje oblíbený cíl letních výletů. A zatímco někdo se spokojí s fotografií pořízenou na přístupných vyhlídkách nebo zpoza plotu, pro řadu jiných lidí je to málo a fotí se třeba přímo nad strmým srázem. Přitom přímo do lomu je vstup zakázán, podél lomu vede značená turistická trasa.

Za porušení zákazu vstupu může lidem Báňský úřad vyměřit pokutu 15 tisíc korun. „Zákaz spočívá v tom, že je tady jasně vyznačeno vstup zakázán, dokonce i v několika jazycích. A přesto to lidé porušují,“ potvrzuje ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek.

Podle jeho slov jsou lidé velmi vynalézaví a žádná překážka není dostatečná, aby ji nepřekonali. „Jsou schopni přeřezat i několikacentimetrovou ocelovou mříž,“ podotýká báňský inspektor. Lidé se dokonce přes internet radí, jak se do lomu dostat. A kolují i videa, jaké třeba natočila dvojice, která se rozhodla sešplhat až dolů a vykoupat se.

Alkohol a nezodpovědnost

Ne vždy ale mají lidé štěstí. Záchranáři pak většinou jezdí ke zlomeninám nebo tržným ranám. Zhruba v polovině případů hraje podle záchranáře Radka Bulíčka svou roli alkohol, který nezřídka lidé vypijí při kempování u lomu.

Upozorňuje ale i na rodinné výlety. „Minulý rok jsme měli případ, kdy tam lezl tatínek se dvěma dětmi. Jemu to sklouzlo, podařilo se mu jedno dítě vyšoupnout na takovou plošinku, to zůstalo tam, a on s tím druhým dítětem sjel takzvaně dolů,“ vzpomíná Radek Bulíček.

Tento případ skončil jen lehčími zraněními. Není to tak ale pokaždé. Za 17 let kontrol eviduje báňská inspekce celkem 23 smrtelných zranění jen na Velké Americe.