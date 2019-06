Muž na Jičínsku mířil na policisty zbraní, ti ho postřelili

Muž, který v Nemyčevsi na Jičínsku začal střílet, skončil s těžkým zraněním v královéhradecké fakultní nemocnici. „Nikdo z občanů ani policistů nebyl zraněn. Krátká střelná zbraň, s kterou muž střílel, bude podrobena znaleckému zkoumání,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Postřelení muže podle ní předcházela výzva zásahové jednotky, aby přestal střílet. „Na výzvy policistů nereagoval, stále střílel, a když namířil na policisty, ti okamžitě použili služební zbraň a muže zasáhli,“ shrnula.

Zásahovou jednotku přivolala běžná hlídka, která do Nemyčevsi přijela poté, co se dozvěděla o výstřelech, které byly slyšet z jednoho dvora. Hlídka pak do příjezdu zásahové jednotky situaci monitorovala.

Policie případ vyšetřuje, zabývat se jím bude i Generální inspekce bezpečnostních sborů.