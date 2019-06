Praha plánuje zdražit svoz popelnic o 30 procent a převezme odvoz bioodpadu

Celkové náklady na zavedení nové služby za zvýhodněnou cenu se podle materiálu mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliony korun za rok, peníze magistrát získá zdražením svozu směsného odpadu. V současnosti si kontejner na bioodpad v metropoli platí asi 13 tisíc domácností, vedení města by chtělo, aby to v roce 2020 byl dvojnásobek. V plánu je také vybudování nové kompostárny v Kyjích.

Město chce také nově nabízet možnost odvozu odpadu rostlinného původu, který si lidé nyní musí objednat přímo u Pražských služeb. Ty službu nabízejí od 1346 korun ročně při odvozu 120litrového kontejneru jednou za 14 dní do 8611 korun při svozu z nádoby o objemu 240 litrů dvakrát týdně. Po převzetí služby městem by měly být ceny poloviční.

Popeláři by v budoucnu měli také bezplatně vynést lidem kontejnery na tříděný odpad, které mají umístěny například na zahradě. To dělají už nyní, nicméně jenom v případě, že jsou blíže než 15 metrů od místa, kde zastaví se sběrným vozem. Pokud stojí dále, musí si lidé za každý další metr připlácet, což by se mělo změnit – nově by měla být služba zdarma do 50 metrů.

Loni lidé v metropoli vyprodukovali 321 183 tun odpadu, o rok dříve to bylo 304 325 tun. Vytříděného odpadu bylo v roce 2018 56 949 tun, tedy 18 procent. Nejvíce se třídí papír. Další odpadky končí ve sběrných dvorech, kterých jsou v Praze dvě desítky. Svoz pro zhruba dvě třetiny metropole provádí na základě smlouvy s magistrátem Pražské služby, zbytek zajišťuje firma AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a její subdodavatelé.