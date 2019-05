Tradice svatojánských slavností trvá od roku 1627, kdy se v Praze konalo první hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. Později se akce stala oslavou sv. Jana Nepomuckého, patrona lodníků, mlynářů, rybářů a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou. Letošní akce byla na vodu opravdu bohatá: po celou dobu vydatně pršelo.