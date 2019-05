Skalní hrad Šaunštejn potřísnil sprejer. Náprava je složitá, pískovci může uškodit více než vandal

Na Šaunštejně žili ve středověku loupežníci a lidi, kteří si nerozumí se zákonem, přitáhlo jejich dávné sídlo i letos. Sprejer vylezl na skalní hrad, kam se stoupá po stovce příkrých schodů, patrně v únoru – tedy v době, kdy byl všude okolo sníh a náledí. Zanechal po sobě vzkaz, kdy na Šaunštejně byl, vyznání lásky a podivení nad otvorem ve skále.

Různě rozsáhlá graffiti se objevila na pěti místech, podle geologa Jakuba Šafránka jsou ale některá možná novější. „Zdá se, že přibyly, že byly dvě etapy stříkání. Že tady taková kresba je, nutí lidi kresby opakovat,“ míní.

Správa Národního parku České Švýcarsko nechala graffiti odstranit. Zásah přitom musel být šetrný, aby pískovcový Šaunštejn nepoškodil. Pískovec je citlivý – když se poškodí vrchní pevná vrstva, začne se drolit.

Graffiti se ale postupem, který se používá například k odstranění nepůvodních nátěrů z obrazů, nepodařilo smazat úplně. Stopy po nich jsou stále patrné. Podle restaurátora z ústeckého městského muzea Jiřího Belise ale víc dělat nelze. „Jedině to otryskat. Ale to bychom skále udělali ještě horší službu než ten dobrák, co to nastříkal,“ podotkl.

V Česku šlo o první pokus o očištění postříkaného pískovce. Graffiti se sice loni objevila i v Prachovských skalách, ale tamní správa se nepokusila je odstranit a nechá barvy zarůst mechem. To ale na suchém a slunném vrcholu skalního hradu, kde mech neroste, nejde.

Zároveň je sprejerství na Šaunštejně novinkou. Dosud se vandalové spokojili s tím, že své vzkazy do skály vyryli. Nejstarší rytiny jsou ostatně již z doby, kdy hrad vznikl. Skálu ničí i rytí, ale podle správců méně než barevné spreje.