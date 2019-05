Šrámek za Šrámka. V Hradci Králové otevřeli nový most přes Orlici

Letos hodlá Královéhradecký kraj do oprav a staveb silnic investovat rekordních 1,5 miliardy korun. Opravit se má celkem 89 kilometrů silnic a také 11 mostů. Největší investicí je stavba východního obchvatu Jičína za 205 milionů korun. Letos by z nich mělo být prostavěno 130 milionů korun.

Nový most má také jen jedno pole. Původní most byl složený ze dvou polí, která uprostřed podpíral kamenný pilíř. „Nová konstrukce mostu přispěje k větší bezpečnosti okolní zástavby v případě stoleté vody,“ uvedlo hejtmanství.

Nový most má rozpětí 75 metrů a má dva jízdní pruhy a chodník, zatímco původní nýtovaný most z roku 1907 měl jeden jízdní pruh a vedlejší lávku pro pěší. Doprava po mostě tak bude plynulejší.

Původně hejtmanství mínilo, že bude-li panovat počasí pro stavbaře příznivé, mohl by se most otevřít v režimu předčasného užívání již koncem loňského roku. Listopadové deště, kolísání teplot a vysoká vlhkost však nedovolily položit další izolační vrstvy, práce tak bylo třeba na zimu přerušit.

Starý most plukovníka Šrámka v královéhradeckých Svinarech sloužil skoro 112 let. Pak jej nechalo hejtmanství odstranit, protože byl v havarijním stavu a nevydržel dopravní zátěž. Konstrukce nového vyšla na 78 milionů korun a hradil ji Královéhradecký kraj.

Zbouraný železný most byl pro auta kvůli havarijnímu stavu uzavřený od ledna 2017. Mohli na něj jen pěší a cyklisté. Most ale po loňské demolici zcela ve šrotu neskončil. Polovinu mostu převzal Hradec Králové, který chce torzo zachovat jako doklad mostního stavitelství počátku 20. století. Mostové pole zatím leží na levém břehu řeky. Radnice míní, že by do něj mohl být zabudován bufet či půjčovna lodí nebo by mohlo po renovaci posloužit jako most jinde.

Nový most opět nese jméno svinarského rodáka plukovníka Bohumila Jana Šrámka. Šrámek byl legionářem, za II. světové války se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. Po zatčení gestapem a mučení byl vězněn v Terezíně. Na následky útrap z vězení zemřel v roce 1946.