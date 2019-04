Zlín jedná o bytech pro duševně nemocné. Někteří obyvatelé ale protestují

Město Zlín chystá s obyvateli Letné o projektu besedu, která se však uskuteční až v pondělí. Podle Slováčka vedení radnice s protestujícími nejednalo a beseda bude až po jednání zastupitelstva, kdy bude o věci rozhodnuto. Stažení bodu z programu a jeho projednání až po besedě navrhl také opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21), návrh však neuspěl.

Na zlínské Letné by mělo podle plánu města vzniknout 11 malometrážních bytů, díky kterým by se duševně nemocní naučili samostatnosti. K dispozici jim však bude neustále odborný personál. Obyvatelé bytů by se vybírali z řad současných klientů služby Horizont, která na Letné již od roku 2007 funguje. Podle vedení města tak obyvatelům nehrozí nebezpečí, klienti Horizontu na Letnou již řadu let docházejí.

V oblasti žije řada mladých rodin s dětmi a pro ně se žádné zázemí nebuduje

Podle Slováčka se však řada místních o svou bezpečnost přesto obává. Vadí jim také to, že město do lokality neinvestuje a využilo objekty, které dříve sloužily obyvatelům, k jiným účelům, často pro duševně nemocné. Z klasické základní školy je škola praktická pro děti s mentálním postižením. Z bývalého kulturního centra se stala Naděje, která podporuje lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.

„Nejvíce nám vadí to, že město se pokusilo přestavět, co původně mělo sloužit občanům Letné, na něco, co v současné době slouží duševně nemocným. Přibývají další budovy a pro samotné občany se nic neděje. Na Letné je ohromné množství mladých rodin s dětmi a zázemí se tam vůbec nebuduje. Stačily by nám chodníky, opravit cesty a vybudovat třeba centrum, kam můžeme s dětmi chodit, když není pěkné počasí,“ vysvětluje Slováček důvody protestů.

Podobná petice se v Česku objevila v krátké době již podruhé. Obyvatelé Svitávky na Blanensku protestovali proti tomu, aby měli postižené sousedy – v městysu mělo vzniknout chráněné bydlení. Odpůrci domova pro mentálně postižené lidi uspěli, byty se ve Svitávce stavět nebudou.