Rakušan skončí jako starosta Kolína. Chce se věnovat předsednictví STAN

Poslanec a nový předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan rezignuje k 24. červnu na funkci starosty Kolína. Radním i zastupitelem města zůstane. Oznámil to na svém facebookovém profilu. Důvodem je jeho zvolení do čela strany. Ve starostovské funkci by jej měl vystřídat dosavadní první místostarosta Michael Kašpar (STAN), který informaci potvrdil.