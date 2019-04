Neopravitelný Doubský most v Karlových Varech začali bourat, nahradí jej nový

Doubský most v Karlových Varech zaniká. Začala jeho demolice, po které by mělo vzniknout nové přemostění. Pro ty, kdo se chtějí dostat z karlovarské části Doubí do Tašovic, se nic nemění: most je uzavřen již od loňského dubna, nadále je tedy nutná zdlouhavá objížďka přes Tuhnici.