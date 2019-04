Kavárna, hřiště a svěží zeleň. Proměna pražského Karlova náměstí potrvá šest let

S délkou přes půl kilometru je prostranství, pojmenované v roce 1848 po českém králi a římském císaři Karlu IV., největším náměstím v Česku. Co do rozlohy patří i k největším v Evropě. V soutěži na rekonstrukci zvítězil návrh německého krajinářského studia Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

„Tento prostor je unikátní především tím, že se Františku Thomayerovi podařilo ztělesnit romantickou představu krajiny uprostřed města, podpořenou specificky tvarovanými cestami určenými k promenádám,“ charakterizuje park spoluautorka vítězného návrhu Markéta Zdebská.