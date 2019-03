Je odstrojený, demolice ho ale nečeká. Palác Elektrických podniků prochází miliardovou rekonstrukcí

V uplynulých měsících nechalo město podepřít jeden z betonových mostů, které jsou součástí této křižovatky, protože se v jeho konstrukci objevily trhliny. Jde ale o provizorní řešení. Výhledově bude nutné most zbourat. V úvahu připadá jeho nahrazení jiným, začalo se ale také diskutovat o možném zrušení mimoúrovňové křižovatky. Tím by se holešovické předmostí Hlávkova mostu vrátilo do poměrů, které zde panovaly v době, kdy byl palác Elektrických podniků nový.