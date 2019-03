Do Týna nad Vltavou se po letech vrátí vlaky. Nadšenci chtějí ukázat kraji, že je neměl rušit

video Události v regionech: V létě vyjedou turistické vlaky do Týna nad Vltavou

Jízdní řád platný v roce 2013 byl poslední, ve kterém byla tabulka s číslem 192 s přehledem vlaků jezdících od hlavní trati z Číčenic do Týna nad Vltavou. V prosinci s novým jízdním řádem jezdit přestaly, podle kraje byly příliš prázdné a provoz zbytečně nákladný. Nepomohly protestní letáky cestujících ani vzdor místních politiků.

Letos v létě čeká „tejnku“ zmrtvýchvstání. O letních víkendech od 22. června na ní bude společnost KPT Rail vypravovat dvakrát denně motorák. Fakticky jde o spolek nadšenců, kteří se s rozhodnutím kraje nikdy nesmířili. „Očekáváme, že můžeme kraji dokázat, že doprava na této trati má význam,“ podotkl Jaroslav Kugler z KPT Rail.

Na provoz přispějí některá města na trase, například Týn nad Vltavou dá podle starosty Ivo Machálka (Svobodní) 50 tisíc korun. Další peníze má nový dopravce od sponzorů. Přínosem má být zvýšení turistického ruchu v regionu.

Letní motoráky oživí kromě týnské lokálky také nedalekou trať Dívčice–Netolice. Po ní pravidelné osobní vlaky nejezdí již od roku 2011. Argumenty pro zastavení dopravy byly tehdy podobné jako později v případě „tejnky“ – autobusy z Netolic do Českých Budějovic jsou levnější a také rychlejší, protože přes Dívčice je to zajížďka. Do Netolic se ale bude jezdit jen o čtyřech prázdninových víkendech.

KPT Rail bude cestující do Týna nad Vltavou vozit motorovým vozem podobným těm, které sem do roku 2013 posílaly České dráhy. Půjde ale o vozidlo zapůjčené od soukromého dopravce z Kladna. Podle Jaroslava Kuglera bude přes týden odstavené v remíze na týnském nádraží.