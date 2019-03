Plzeňský obchvat ať má o sjezd méně, vzkázali referendem obyvatelé Radčic

K urnám v plzeňských radčicích přišlo 389 z 844 oprávněných voličů, tedy 46 procent. To stačí k tomu, aby bylo platné. Proti stavbě sjezdu ze západního obchvatu Plzně do Radčic bylo 214 hlasujících, podpořilo ji dalších 170, řekl starosta obvodu Rolando Arias. Pět hlasů bylo neplatných.

„Měli jsme obavy, aby bylo referendum platné. Zkušenost je taková, že pokud se místní referenda nespojí s nějakými jinými volbami, nemají často dostatek voličů,“ poznamenal starosta.

Schválená projektová dokumentace obchvatu, která má pravomocné stavební povolení, se sjezdem do Radčic počítá. Měly by po něm jezdit pouze auta do 3,5 tuny. Investorem stavby je Plzeňský kraj, navazující silnice včetně sjezdů ale budou investicemi Plzně. „Výsledek našeho referenda není nijak závazný pro nadřazený správní celek, ale máme reakci z magistrátu, že se budou našimi názory zabývat a budou jim naslouchat. Naše referendum nebyla symbolická věc a věříme, že město zohlední názor našich občanů,“ ujistil starosta Arias.

Dostavba západního okruhu v Plzni, největší investice kraje a města zhruba za 2,3 miliardy korun, má skončit v roce 2022. Úsek o délce 3,5 kilometru naváže na první část okruhu, která byla otevřena v září 2014, měří 2,6 kilometru a stála téměř miliardu korun. Závěrečná etapa obchvatu Plzně z Křimic na silnici na Karlovy Vary má odlehčit Karlovarské a Klatovské třídě, nejfrekventovanějším silnicím přes Plzeň.