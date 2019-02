Za mřížemi byl muž nejspíš omylem. Soud povolil obnovu řízení v případu únosu dcery podnikatele

Krajský soud ve Zlíně povolil obnovu řízení v kauze únosu ženy z Kroměříže. Michal Šnajdr si za něj odpykával deset let, nejspíše omylem. Do vězení nastoupil loni v dubnu, soud mu trest přerušil. Policie totiž v případu před nedávnem obvinila několik dalších lidí, kterým hrozí osm až patnáct let vězení. Dotyční jsou stíháni na svobodě.