Tábor se dočká sochy Jiřího Hrzána. Herec bude na rodné město shlížet z gymnazijní zídky

S nápadem umístit v Táboře umělcovu sochu přišel Patrik Kučera se svými kamarády. Jejich spolek proto už před sedmi lety vyhlásil sbírku. Za účelem získat na sochu peníze nadšenci také uspořádali různé benefiční akce a sochařskou soutěž, v níž zvítězil návrh sester Melkusových.

Hotový je zatím pouze sádrový model plastiky, na odlití do bronzu stále čeká. Organizátorům sbírky totiž chybí zhruba 300 tisíc korun. Táborská radnice se ale rozhodla, že zbývající částku zaplatí. „Peníze půjdou na odkoupení sochy do vlastnictví města,“ oznámil starosta Tábora Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Socha bude balancovat ve výšce

Socha Jiřího Hrzána ozdobí zídku táborského gymnázia. To, že bronzová plastika bude balancovat ve výšce, má svou symboliku. „Jiří Hrzán byl známý pro svou zálibu lezení ve výškách,“ vysvětlil Patrik Kučera ze spolku Hrzán sobě!

Ta se přitom stala Hrzánovi osudnou. Herec, který zářil například v komediích Pane, vy jste vdova! nebo Drahé tety a já, totiž tragicky zemřel po pádu z pátého patra. Bylo mu pouhých jednačtyřicet let.

Po svém odchodu se do rodného města Jiří Hrzán rád vracel. Často s ním jezdil Aleš Slavík, který v Praze pracoval a s hercem se seznámil v Činoherním klubu. „Vždycky zpíval, až do Tábora zpíval svoje písničky. A to bylo hrozně hezký,“ vylíčil hercův kamarád.