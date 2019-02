Dva metry vysoké závaží. Těžký sníh prolomil střechu úpravny vody u Božího Daru

Nová střecha

Podle Antonína Jágla, ředitele Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které úpravnu spravují, propadlá střecha poškodila část technologie. I bez ní ale firma svede dodávat vodu podle norem.

„Jsme zvyklí, že tato vodárna ve špatném počasí nefunguje, jsou zde časté výpadky elektřiny a jsme na to připravení. Pro nás to bude znamenat, že část technologie vyřadíme, ale odběratelé se nemusí obávat, že by voda nebyla,“ řekl Jágl s tím, že zřejmě budou muset udělat celou novou střechu. Budova přitom není mimořádně stará, pochází z 60. let 20. století.

Podle hasičů musí odstranění sněhu ze střechy zajistit vždy majitel objektu. Hasiči asistují, jen když hrozí nebezpečí. Zatížení střech vrstvou sněhu řeší česká národní norma, která mimo jiné zpracovává mapu sněhových oblastí Česka a odpovídající zatížení. Podle normy lze v této oblasti očekávat takový spad sněhu, že jeho vrstva může působit na střechu i hmotností více než 400 kilogramů na metr čtvereční.