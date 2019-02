Nemocnice Frýdlant může znovu operovat. Sály byly od listopadu zavřené kvůli otravám pacientů

Koncem loňského listopadu se u devíti odoperovaných pacientů objevily příznaky otravy krve. Krajští hygienici soudí, že by se to nemělo opakovat. „Na základě inspekcí jsme nenašli nic, co by operacím bránilo. Teď už záleží jen na samotné nemocnici, kdy provoz obnoví a kdy si začnou objednávat pacienty,“ uvedla mluvčí KHS Zuzana Balašová.

Samotná nemocnice nařízení vítá. Po více než dvou měsících uzavřených sálů chce provoz obnovit co nejrychleji. „Plánujeme otevření sálů a zahájení operací na příští týden“, potvrdila mluvčí Nemocnice Frýdlant Dita Fuchsová.