V Plzeňském kraji budou jezdit autobusy Arrivy, ČSAD Plzeň končí

ČSAD autobusy Plzeň má s Plzeňským krajem smlouvu do konce roku. Podle hejtmanova náměstka Pavla Čížka (STAN) sice bude ještě jezdit dalších pět měsíců, ale pak dopravce, který v kraji zajišťuje zhruba 90 procent spojů, na místních linkách skončí. „Od 1. června by měl vyjet nový dopravce,“ řekl Čížek.

Novým dopravcem bude Arriva Střední Čechy. Společnost uspěla v elektronické aukci, v níž si kraj vybíral dopravce. Jejím rivalem byla ČSAD, jenže kraj svého dosavadního největšího dopravce vyřadil. „Z důvodu nesplnění podmínky zajištění zadavatelem požadované jistiny,“ vysvětlila mluvčí kraje Eva Mertlová.

Společnost se původně chtěla bránit, ale nestalo se tak. „Po podrobnější analýze jsme se rozhodli, že námitky podávat nebudeme,“ řekl mluvčí skupiny Z-Group Miroslav Slaný. Do Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka patří kromě plzeňské ČSAD i autobusoví dopravci ze Vsetína a Karlových Varů.

Arriva bude po převzetí provozu v Plzeňském kraji vypravovat 40 autobusů. Zatím jezdí dcera německého železničního obra v Plzeňském kraji pouze na hrstce linek na Domažlicku, bude je tedy muset dokoupit. „Zjišťujeme, jaká vozidla budou nejlepší,“ poznamenal mluvčí dopravce Martin Farář.

V prvním roce pod 40 korun za kilometr

Kraj si v rámci soutěže také vyžádal snížení provozních nákladů. Soutěžily se dva soubory linek – sever a jih kraje – a v obou dosud kraj platil přes 42 korun za kilometr. S novým dopravcem by měly ceny zprvu klesnout pod 40 korun. „V prvním roce bude cena za kilometr pro oblast jih 39,40 Kč, pro oblast sever 38,70 Kč,“ upřesnil náměstek Čížek. V dalších letech ceny porostou, průměrně by však celých deset let měly zůstat na úrovni 41 až 42 korun za kilometr.

Kraji by navíc měly zůstat i příjmy z jízdného. Půjde tedy o shodný model jako v případě železniční soutěže, jejíž výsledek schválila krajská rada v lednu. Plzeňský kraj hledal dopravce, který bude provozovat osobní vlaky z Kařezu (resp. středočeského Berouna) přes Plzeň do Klatov. Průběh soutěže byl podobný jako v případě autobusové – přihlásili se dva dopravci, jeden z nich ale nepředložil jistinu a kraj ho vyřadil. Zakázku tak získaly České dráhy, které budou na lince jezdit do roku 2036.

Nové dopravce hledá i Královéhradecký kraj

Autobusové dopravce se snaží ve veřejné soutěži nalézt také Královéhradecký kraj – již podruhé vzhledem k tomu, že napoprvé mu ji zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dopravci by měli podat nabídky během února, vítězové začnou jezdit nejdříve v příštím roce. Mezidobí měla pokrýt dočasná smlouva, kterou kraj uzavřel s dosavadními dopravci po zásahu ÚOHS v roce 2016, osm z jedenácti firem ji však aktuálně vypovědělo. Chtějí od kraje více peněz.

Dopravci tvrdí, že je pro ně provoz ztrátový. Smlouvy totiž nezohledňují růst mezd řidičů, které již loni nařídila vláda a pokračoval i letos. „Za stávajících podmínek jsme nebyli schopni tyto náklady uhradit a vynaložit,“ podotkl ředitel východočeské Arrivy Jindřich Poláček.