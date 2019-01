Vila Bertramka se stala národní kulturní památkou. Může to ulehčit financování oprav

„Mozartova obec se snaží ve svých možnostech, Bertramka ale potřebuje tyto peníze více soustředit, takže by to mohla být cesta, jak rychleji a efektivněji vilu opravit,“ dodal.

Prohlášení za národní kulturní památku má podle ministra výhodu „v případě jakýchkoli problémů“, status národní kulturní památky totiž umožňuje předkupní právo státu.

NKP vyhlašuje vláda na návrh ministerstva kultury. Většinou se prohlašuje soubor asi dvou desítek památek. Letos má vláda vyhlášení v plánu koncem roku, Bertramka se ale dostala na jednání vlády dříve.

NKP by se měl stát celý areál i se zahradou a hospodářskými budovami, v jejichž blízkosti dnes mají zřízena obydlí bezdomovci. Pokud by se stav Bertramky zlepšil, mohlo by do ní podle dřívějšího sdělení ministra kultury Národní muzeum zapůjčit některé předměty spojené s Mozartem či někdejšími majiteli vily manželi Duškovými.