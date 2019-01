Četa zlikvidovala patnáctitunový skalní blok, který v Hřensku spadl do náhonu mlýna

Blok padl mimo bariéry, které správa parku v Hřensku umístila. „Neměl se o co zachytit. Zablokoval odvodňovací strouhu, trochu poničil zeď náhonu a nepatrně také povrch parkoviště,“ řekl vedoucí skalní čety národního parku Jakub Šafránek. Oprava zdi je podle něj otázka prací na jeden den.

Kámen spadl v sobotu brzo ráno, skalní četa ho zlikvidovala v pondělí dopoledne. Příčinou jeho pádu je podle Šafránka počasí. „On byl kdysi dávno už vyvalený, byl to vlastně volný blok usazený ve svahu. Vlivem vody a periodického mrznutí se dál uvolnil a spadl,“ uvedl Šafránek.

Pády kamenů nejsou v Národním parku České Švýcarsko nic mimořádného. „Víceméně je to běžná záležitost. K takovýmto řícením na místa, kde je nějaká infrastruktura, dochází přibližně každé dva roky,“ uvedl. „Nepočítám přitom to, co se děje uprostřed parku,“ dodal.

Geologové některé kameny v Českém Švýcarsku pravidelně monitorují. V roce 2015 postavili v parku rozsáhlé bariéry. Naposledy se skalní masiv uvolnil loni v únoru z Pastýřské stěny v Děčíně. Město tehdy evakuovalo dvě desítky lidí, mimo domov byli obyvatelé domů pod svahem jedenáct dnů.