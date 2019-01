Novoroční oslavy proběhly v Česku klidně, záchranáři zasahovali kvůli pyrotechnice a alkoholu

Tradičně nejvíc silvestrovských požárů je ve velkých městech. V Praze hasiči vyjížděli ke 46 požárům, z toho 44 bylo způsobeno zábavní pyrotechnikou, což je zhruba o polovinu víc než o rok dřív. Většinou hořel odpad, keře, zbytky pyrotechniky a kontejnery.

„Nárůst požárů především od zábavní pyrotechniky zaznamenalo i Brno,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Na jižní Moravě na čtyřech místech hořely túje.

Zásahů od 20:00 na Silvestra do úterních 06:00 bylo o 27 víc než loni a o 63 víc než předloni. Rušnější než v roce 2017 byl také začátek nového roku. Výjezdů k požárům během první hodiny po půlnoci přibylo na 70 z předešlých 52, ke druhé hodině ranní jich bylo 117 proti 99 o rok dřív.

„Za většinou požárů stály dělobuchy, světlice a další pyrotechnické 'radůstky', kterými si lidé zpříjemňují příchod nového roku,“ dodala Zaoralová. Příčinou požárů byla většinou neopatrnost a zanedbání bezpečnostních předpisů při manipulaci se zábavní pyrotechnikou.

Úklidové čety vyrazily do ulic

Nepořádek po silvestrovských oslavách začaly z pražských ulic odstraňovat již v brzkých ranních hodinách. V centru hlavního města je nasazeno asi 120 lidí a 30 strojů. Metropoli vychází novoroční úklid na zhruba milion korun.

„Stroje vyjely do ulic stejně jako v minulých letech ve tři hodiny, ruční úklid pak začal v pět,“ uvedl vedoucí technicko-výrobního odboru PSAS Zdeněk Záluský. Uklízeči podle něj začali v ranních hodinách pracovat nejprve na Václavském, Staroměstském a Malostranském náměstí, Karlově mostě a na Hradčanech. Posléze se pustí do okolních ulic, které budou uklízet až do večera.