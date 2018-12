Nový tunel na kabely a potrubí je hotov. Rekonstrukce Hlávkova mostu může začít

Tunel vede pod Vltavou v hloubce 28 až 38 metrů a propojuje dva již existující kolektory na obou březích. „Stavba je strašně důležitá pro to, aby se dal rekonstruovat Hlávkův most, to je vlastně hlavní účel,“ řekla předsedkyně magistrátního výboru pro infrastrukturu a životní prostředí a bývalá radní Jana Plamínková (STAN/Spojené síly pro Prahu). Dodala, že po osmi letech jde o první nový kolektor v hlavním městě.