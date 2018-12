V pražských Horních Počernicích hořel sklad s čisticími prostředky

K požáru hasiči vyjeli krátce před 15. hodinou. Podle mluvčího sboru Martina Kavky k ohni zamířilo šest profesionálních a tři jednotky dobrovolných hasičů z Prahy a Středočeského kraje.

„Když jsme přijížděli na místo, tak byli v areálu zaměstnanci. Ti se ale evakuovali sami, nemuseli jsme provádět žádnou záchranu. Při zásahu nebyl nikdo zraněn,“ uvedl Kavka.

Proč areál hořel a jaké škody oheň napáchal, zatím není jasné.

Podrobným průzkumem v hale bylo zjištěno, že se nejednalo o pyrotechniku ale chemické prostředky na čištění. V objektu bylo 17 tlakových láhví, které jsme vynesli a ochlazovali. Požár zasáhl část dalších dvou hal. Požár je zcela pod kontrolou, část jednotek odjíždí z místa. pic.twitter.com/54yrRKe9mt — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) December 13, 2018

Podle mluvčího Kavky nebylo zcela jasné, co přesně se v hale nacházelo a zda to nebyla pyrotechnika. Poté, co se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu, zjistili, že v hale byly uloženy chemické čisticí prostředky. Ty ale při kontaktu s ohněm vybuchovaly, proto panovala domněnka, že by mohlo jít o pyrotechniku.

Hořelo také vybavení tamních dílen. Hasiči proto kontrolovali koncentrace škodlivých látek v ovzduší za pomoci policejního vrtulníku.

Z haly se podařilo hasičům vynést sedmnáct tlakových lahví, které následně ochlazovali. Požár se po 16. hodině už nešířil a do hodiny se ho podařilo dostat pod kontrolu. Kolem 16:45 už většina jednotek místo zásahu opustila.

Na místě zasahuje šest profesionálních a tři dobrovolné jednotky. Hasičům se podařilo z haly vynést tlakové lahve, které ochlazujeme. Požár se nešíří. pic.twitter.com/BgUokLHI1o — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) December 13, 2018

„Rozsah požáru byl 50x20 metrů. Jedna hala byla prázdná, ve druhé byly tlakové lahve,“ upřesnil mluvčí. Na místě zasahovali hasiči v dýchací technice a využívali také výškovou techniku či zařízení Cobra, které slouží k hašení, prorážení i řezání stěn.

Hasiči přiváželi vodu k hořící hale cisternami a zkomplikovali tak provoz v Horních Počernicích, dopravu v okolí musela řídit policie.