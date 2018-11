Sprejera z Prachovských skal policie nenašla, případ odložila

„Jeden je větší, jeden menší. Můj soukromý názor je, že bez poškození povrchu skály to odstranit nejde. Snad by to šlo nějakým kartáčem, zkrátka technicky. Chemické čištění je nesmysl. Otázka je, jestli se do toho vůbec pouštět. Nejraději bych toho pachatele chytil, aby to tím kartáčkem na zuby vyčistil,“ řekl koncem srpna Tekverk.

Pachateli hrozily podle Brendla za spáchání přečinu poškození cizí věci až tři roky vězení. Škoda je podle Tekverka nevyčíslitelná.