Dohodnutá koalice v Praze 4 neplatí. Soud jí sebral mandát a měla by jen těsnou většinu

Dohodnutá povolební koalice v Praze 4 mezi Piráty, Prahou 4 sobě a hnutím Společně pro Prahu neplatí. Poté co soud přerozdělil počet mandátů a původní koalice by měla jen těsnou většinu, se vedou nová vyjednávání. Na vedení Prahy 4 by se tak mohla podílet i ODS nebo hnutí ANO.