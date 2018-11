Barrandovské terasy se vrací k životu, ale s odkladem. Areál se otevře nejdříve za dva roky

„Rozsah prací byl daleko větší, než jsme čekali. Železobetonová konstrukce i založení této budovy byly za hranicí životnosti,“ uvedl architekt Kukral, jenž má na starost rekonstrukci historické budovy, která vznikla pod architektonickým vedením Maxe Urbana na konci 20. let minulého století z vizí Václava M. Havla, otce budoucího českého prezidenta.

Podle Kukrala probíhaly v poslední době na historické budově náročné práce od zajištění základů až po opravu konstrukce. „Práce, které tu probíhaly vždy v součinnosti s Národním památkovým ústavem, pomohly budovy stabilizovat a dneska je konstrukce na té úrovni, že můžeme pokračovat v klasické rekonstrukci budovy,“ dodal Kukral.

Projekt nové podoby prvorepublikového objektu by si podle architekta měl uchovat svoji původní atmosféru. Součástí má být i restaurace a bistro. „Má zde vzniknout restaurace ve stylu 30. let. Měla by se zaměřovat na podobnou kuchyň, která se tehdy vařila pro širokou veřejnost,“ řekl budoucí provozovatel restaurace Robert Chejn. Obnova legendárního baru Trilobit, který se stal součástí komplexu v polovině 30. let, v plánu není.