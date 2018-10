Exšéf DPP Dvořák se v kauze jízdenek zastal Rittiga. Je jen návnadou pro média, řekl soudu

Zatímco Dvořák čelí stíhání za zpronevěru a zjednání výhody při zadávání zakázek, Rittig je obviněn z praní špinavých peněz. Dvořák ale před soudem tvrdil, že zná Rittiga už přes 25 let, a lobbisty se zastal. „Pan Rittig je v tomto příběhu jen návnada pro média. Nevidím žádnou souvislost a ani si nemyslím, že by mu v rámci jeho tehdejšího postavení stálo za to s kýmkoliv jednat o dodávkách jízdních dokladů,“ uvedl. Sám Rittig se z účasti na říjnových soudních líčeních omluvil.

Dvořák ve výpovědi rovněž odmítl, že by se k údajně vyvedeným penězům z DPP dostal přes zahraniční firmy zmíněné v obžalobě: „Nikdy jsem nevlastnil žádnou zahraniční společnost ani účet, nikdy jsem nenavštívil žádnou zahraniční banku, nikdy jsem nevstoupil do žádné advokátní kanceláře v zahraničí, jak je mi podsouváno.“

V předmětné době manažer podle vlastních slov nevěděl ani o existenci karibské společnosti Cokeville Assets, přes kterou podle státního zástupce putovaly peníze z výroby jízdenek z papírny Neograph k Rittigovi. „Nebylo mi známo, že Neograph má smluvní vztah s Cokeville Assets, a i kdybych to věděl, nepovažoval bych to za důležitou věc. Jediný parametr, který nás zajímal, byla co nejlepší služba za férovou cenu,“ poznamenal.