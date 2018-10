Hroznýše, který se v září plazil centrem Prahy, adoptoval dobrovolník

Sto osmdesát centimetrů dlouhého hada odchytili strážníci 19. září v Jindřišské ulici. Podle svědků se hroznýš připlazil z přilehlého parku. Následně se plaz omotal kolem katalyzátoru zaparkovaného auta. Po odchytu skončil v útulku v Dolních Měcholupech.

Chovatel, který má teď zvíře v péči, je už druhým zájemcem. Podle mluvčího městské policie Jana Čiháka se o hroznýše přihlásila ještě před ním jiná zájemkyně. Nakonec si to ale rozmyslela. „Had se jevil jako nadmíru agresivní, proto byl vhodný spíše pro zkušeného chovatele, čistě pro chov. Ne jako mazlíček, se kterým se někteří chovatelé například fotí,“ sdělil mluvčí.

Přesto, že je teď zvíře v náhradní péči, se o něj ještě může jeho původní majitel přihlásit. Má na to čas do 19. ledna. „Musí ale nějak dokázat, že je hroznýš opravdu jeho. Pokud se ale o plaza nikdo do té doby nepřihlásí, stane se náhradní majitel trvalým,“ dodal Čihák.

Podle policie by také skutečný vlastník musel uhradit náklady spojené s péčí o hada v době, kdy byl v útulku. Podle zkušeností tamních pracovníků se většinou majitele najít nepodaří.