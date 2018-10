Kolín nakonec povede koalice, starostou zůstává Vít Rakušan

I po volbách zůstane ve funkci první místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín). Změní se ale pozice druhého místostarosty, kterou obsadí Michal Najbrt (Změna pro Kolín). Končící druhý místostarosta Tomáš Růžička obsadí pouze místo v radě.

V zastupitelstvu bude mít koalice 23 hlasů z 27. V opozici tak zůstane hnutí ANO a KSČM. „Ovšem stejně jako před čtyřmi lety jsme i těmto subjektům, stejně jako ostatním, které se do zastupitelstva města Kolína nedostaly, nabídli možnost pracovat v komisích a výborech. Město Kolín je příliš malé na ideologické střety a věřím, že deklarovaný zájem město rozvíjet, nikoliv politikařit, splní všechny kolínské politické síly,“ řekl Rakušan.

Prioritou pro město v následujících čtyřech letech je podle Rakušana především pokračování v oddlužování Kolína a shánění finančních zdrojů, které spočívá v efektivním čerpání dotací. „Každopádně systém parkování v Kolíně, to je obrovská výzva. Dále, co se dopravy týče, musíme vést intenzivní diskuse s Ředitelstvím silnic a dálnic, případně se Středočeským krajem o případné propojce k průmyslové zóně Kolín-Ovčáry, která by ze zbytku Kolína odvedla kamionovou dopravu,“ dodal staronový starosta.

Mezi další důležité investice patří opravy ulic, stavba sportovní haly v městské části Borky a příprava a vypsání mezinárodní architektonické soutěže na novou knihovnu v areálu kolínského zámku. Mezi další důležité akce patří revitalizace Jiráskova náměstí na Zálabí.