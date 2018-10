Pražské koaliční námluvy tentokrát na téma IT, elektronizace a fungování úřadu

Piráti, PS a Spojené síly pro Prahu se na společných rozhovorech domluvili v pondělí. Piráti už před tím deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma uskupeními a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora.

Praha Sobě už před volbami vyloučila spolupráci s ODS a hnutím ANO, s kterým nechtějí do koalice ani Spojené síly.

Pečinka očekává nedorozumění

„Podstatné není, co chtějí udělat, na tom se shodnou, ale jak. Jaké prostředky na to dají a kdy během čtyř let to udělají. Myslím, že tam začíná skutečná politika, ne psaní slohových prací,“ okomentoval vyjednávání Bohumil Pečinka z časopisu Reflex.