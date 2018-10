Při opravě Libeňského mostu by se měl vedle postavit provizorní, oznámil Dolínek

Technická správa komunikací (TSK) doporučila při opravě Libeňského mostu v Praze postavit provizorní most jako náhradu. Stál by proti proudu Vltavy vedle toho stávajícího. Sloužil by pro automobily, autobusy a pěší a při povodních by nebyl funkční. Novinářům to řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Podle dokumentu by příprava pro vybudování provizoria trvala 26 měsíců při stavebních nákladech zhruba 85 milionů korun. Která varianta bude nakonec vybrána, rozhodne nové vedení města.