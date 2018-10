Místo Hradčanské Bruska, místo Národní třídy Perštýn. Pražská MHD může mít nové názvy stanic

přehrát video Koncepce pražské MHD navrhuje nové názvy stanic metra

Nádraží Dejvice, Perštýn a Náměstí Hrdinů – tak by mohly znít nové názvy stanic Hradčanská, Národní třída a Pražského povstání. Důvodem je to, že Hradčanská se vůbec nenachází v katastrálním území Hradčan, stanice Pražského povstání se nachází pod náměstím Hrdinů a Národní třída leží pod ulicí Spálená, nikoliv pod ulicí Národní. „Není to ještě návrh, je to sběr podnětů, které jsme obdrželi od veřejnosti, místopisné komise a odboru dopravy. Vzniká plán, taková kuchařka, co všechno se v Pražské integrované dopravě může udát za budoucích deset let,“ komentuje to náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing organizace ROPID Martin Šubrt. „Jednou z pěti set stran rozsáhlého dokumentu je návrh těchto možností na potenciální změny, které jsou většinou vyvolané tím, že někde vznikne nové nádraží nebo nová tramvajová trať, a bude pak nutné pojmenovat ty zastávky, nebo je přejmenovat tak, aby to dávalo smysl z hlediska přestupu,“ pokračuje Šubrt. Příkladem může být zvažovaná změna názvu stanice Hradčanská. Kromě toho, že označení evokující bezprostřední blízkost Pražského hradu je pro značnou část turistů matoucí, se přímo u stanice nachází nádraží Praha-Dejvice, které bude modernizováno. Nový název Nádraží Dejvice by sjednotil pojmenování celého dopravního uzlu. Dalším možným názvem je Bruska, což je historický název stanice.

Fakta Vybrané náměty k diskusi o změnách názvů stanic metra Dejvická (Ulice Dejvická je umístěna jinde než výstupy z metra. Stanice metra se nachází na Vítězném náměstí, pod ulicí Evropská. Pojmenování dle ulice, pokud existuje lepší ekvivalent, není správné. Lidově se místu říká Kulaťák.) Návrhy nového názvu: Vítězné náměstí, Dejvice.

Malostranská (Ulice Malostranská neexistuje. Střed Malé Strany je odtud 1 km daleko. Historický název místa je Klárov.) Návrhy nového názvu: Klárov, Malá Strana.

Hradčanská (Stanice se vůbec nenachází v katastrálním území Hradčan. Označení evokující Pražský hrad je pro značnou část turistů matoucí, ze stanice na Pražský hrad je to 1,4 km daleko. Historický název stanice je Bruska. U stanice se nachází železniční nádraží Praha-Dejvice, které bude modernizováno.) Návrhy nového názvu: Nádraží Dejvice, Bruska.

Staroměstská (Ulice Staroměstská neexistuje. Stanice se částečně nachází v katastrálním území Josefov. Výstup ze stanice metra je blíže Náměstí Jana Palacha než Staroměstskému náměstí.) Návrhy nového názvu: Josefov, Staré Město, Náměstí Jana Palacha, Rudolfinum.

Národní třída (Stanice se nachází pod ulicí Spálená, nikoliv pod ulicí Národní. Historický název místa je Perštýn. Nepřesný přepis názvu ulice Národní doplněný o slovo třída.) Návrh nového názvu: Perštýn.

Pražského povstání (Dle místopisu žádný takový název v Praze neexistuje. Stanice se nachází pod náměstím Hrdinů.) Návrh nového názvu: Náměstí Hrdinů.

Vltavská (Ulice Vltavská se nachází na Smíchově, 5,5 km daleko od stanice metra Vltavská. Stanice se nachází u železniční stanice Praha-Bubny. V budoucnu zde bude přestupní stanice mezi železnicí na letiště a metrem. Bylo by vhodné oba názvy sjednotit pro lepší orientaci.) Návrh nového názvu: Nádraží Bubny.

Zdroj: Pražská integrovaná doprava

„Chtěl bych ujistit všechny Pražany, že naším cílem je změnit ten systém, kdy se dozvídali o změnách až ve chvíli, kdy byly schváleny. Ten dokument je zveřejněn na stránkách pid.cz a každý si ho může projít. Myslím, že jsou v něm obsaženy pro Pražany daleko zajímavější věci zejména o tom, jaký je výhled provozu hromadné dopravy třeba se zprovozněním prvního úseku metra D nebo s vlakem na letiště,“ říká Martin Šubrt.

Kromě změn názvů nová koncepce pražské dopravy počítá s tím, že budou přibývat spoje, obejví se nové typy vozů a sníží se intervaly. Plánován je vznik nových tramvajových tratí: prodloužena bude například trasa z Divoké Šárky na Dědinu či z Modřan do Libuše. Tramvaje pojedou nově z Barrandova do Slivence a v plánu je také trať z Malovanky na Strahov, z Podbaby do Suchdola a od Vinohradských hřbitovů na Sídliště Malešice. Ke zlepšení MHD má přispět i plánovaná stavba trasy metra D nebo Dvoreckého mostu mezi Smíchovem a Podolím. Masarykovo nádraží Střed Podnět k diskusi o změně některých názvů přichází téměř třicet let od chvíle, kdy bylo dvanáct stanic metra přejmenováno po pádu komunistického režimu. Stanici Budovatelů, Mládežnickou, Sokolovskou nebo Fučíkovu tak dnes mladá generace zná už jen jako Chodov, Pankrác, Florenc a Nádraží Holešovice.