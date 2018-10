Nad Petřínem a náměstím Republiky zavlaje na říjnový svátek obří turistická značka

Červená turistická značka má rozměry 5x5 metrů. Klub českých turistů jejím vyvěšením oslaví stoleté výročí vzniku Československa a navíc se zapíše i do české knihy rekordů. „Myslím, že je to světový rekord, ale zapsáni budeme do české knihy rekordů,“ řekl generální sekretář Klubu českých turistů Petr Hrubec.

Turistický klub ale dlouho nevěděl, jestli bude smět značku na Petříně vyvěsit. Žádost a další náležitosti sice příslušné komisi na pražském magistrátu poslal, ta ji ale neprojednala. „Komise pro neinvestiční aktivity to vůbec neprojednala, i když jsme žádost posílali včas. Sama komise přiznala, že jsme to poslali včas,“ řekl Hrubec.

„Myslím si, že došlo k nějaké úřednické chybě, že úředníci něco zanedbali a špatně to časově zprocesovali,“ okomentoval situaci předseda komise Jan Wolf (KDU-ČSL), který kandiduje v komunálních volbách.