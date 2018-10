Letecká záchranka zasahuje mnohem častěji. Na řadu míst ale do dvaceti minut nestihne doletět

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) by proto chtěla, aby bylo stanoviště letecké záchranné služby přímo v Karlovarském kraji. V takovém případě by se vrtulník dostal do severní části kraje rychleji než sanitky.

Místa s horším doletem jsou také na jihu a severovýchodě země. Vláda už proto pověřila ministerstvo, aby vytvořilo novou koncepci, která dostupnost pomoci zvýší. Hotová má být do konce října, aby ji vláda stihla projednat ještě letos. Platila by ale měla až od roku 2020. Do té doby se bude létat podle smluv uzavřených se současnými provozovateli.