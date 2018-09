Místo metrem autobusem. Prodloužený víkend postihne výluka mezi Pražského povstání a Kačerovem

O prodlouženém zářijovém víkendu opět nebude jezdit pražské metro v úplném rozsahu. Výluka postihne od pátku 28. září do neděle 30. září linku C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov. Cestující budou muset přestupovat do autobusů XC. Dopravní podnik přitom upozornil, že na Pražského povstání ani Kačerově není do metra bezbariérový přístup, doporučil proto cestujícím z Jižního Města, aby raději jeli autobusem 135 až do centra.