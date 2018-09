Za záchranu mobil. Obec ocení muže, který se spustil do studny, kam spadly děti

video UDÁLOSTI: Děti, které spadly do studny, jsou již doma

Do studny – kterou nyní již chrání dřevěný poklop – spadli o víkendu pětiletá dívka a tříletý chlapec. Jak podotkl řídící důstojník středočeského hasičského sboru Martin Vondra, již při pádu měly děti štěstí.

Ve studni jsou totiž železné tyče, kterým se však vyhnuly. „Následně dopadly dolů, dostaly se na hladinu a držely se prstíky za spáru na dně. Hloubka tam byla nemalá,“ popsal hasič.

Na neštěstí rychle reagovali sousedé, kteří přivázali na provaz Arnošta Loužila, který slanil do studny. Děti vyzvedl z vody a držel je nad hladinou, dokud nepřijeli hasiči. „Ty děti znám odmalička. Držel jsem je na koleně, aby se nepotopily,“ řekl ČT zachránce dětí. Během půl hodiny se potom hasičům podařilo ze studny všechny vyprostit. „Je to zážitek na celý život. Zapomenout se to nedá, ale děti jsou v pořádku,“ podotkl Arnošt Loužil.

Kolešovická radnice se již rohodla ocenit ho. „Na obecním úřadu jsme se domluvili, že bychom mu pořídili nový mobilní telefon,“ prozradil starosta Martin Dvořák.

Aby se něco podobného neopakovalo, naplánovala obec na 16. října preventivní akci. V kolešovické škole budou s dětmi o rizicích debatovat hasiči.