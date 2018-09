Skála pod střekovským hradem se opět rozpadá. Erozi pomáhá střídání sucha a přívalových dešťů

Pod střekovským hradem jsou natažené záchytné sítě, ale proti současné erozi skály to nepomáhá, malé kameny jí propadávají. Lidé z okolí se obávají, že by mohly na silnici někoho zranit.

„Kdyby spadnul kámen na auto, tak je to hromada plechu, ale v momentě, kdy to spadne na cyklistu nebo motocyklistu, tak to může mít fatální následky,“ míní obyvatel Střekova Martin Mata. Stejně tak podle místních nestačí kontroly skály, které probíhají jednou za pět let.

Správce hradu Martin Šlegr, který zastupuje vlastníky hradu – rod Lobkowiczů – ujistil, že se problémem zabývá a řeší ho s ústeckým krajským úřadem. Jednou z možností je sanace celého masivu, ta by ovšem přišla na několik milionů korun.

Zatím nezbývá než doufat, že kameny nikoho nezraní. Na silnici ležet nezůstávají. „Správce komunikace je vždy informován. Pokud se tam kamení vyskytne, okamžitě ho uklízí,“ ujistila mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.

Podle geologů přispělo k padání kamenů počasí, které letos panuje – sucho prokládané občas silnými přívalovými dešti. Střekovský kastelán Pavel Kučaba však upozornil, že eroze není jedinou příčinou. K padání kamenů podle něj přispívají také mufloni, kteří se na skále pohybují.

Problémy s rozpadající se skálou pod hradem není nic nového, vrátily se po několika letech. Před třemi lety musel být Střekov dokonce uzavřen. Podobná situace nastala i v roce 2009, kdy se přímo pod hradem kus skály utrhl.