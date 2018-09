Nový Bor uzavřel chodník na frekventovaném mostě. Další čtyři lávky jsou v havarijním stavu

„K okamžitému uzavření chodníku v ulici B. Egermanna jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů. Most jako celek ohodnotili technici na sedmibodové škále stupněm šest, tedy druhým nejhorším stupněm,“ doplnil starosta Jaromír Dvořák. Zajištěný je podle něj průchod podél komunikace, oddělený od aut zábradlím.

Protože jde o jednu z hlavních tepen ve městě, chce radnice most co nejdříve opravit. „Do konce letošního roku by mohly proběhnout administrativní úkony, samotná rekonstrukce pak příští rok,“ řekl vedoucí městského odboru rozvoje Miroslav Jeništa.